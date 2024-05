Juraj Kukura byl hospitalizován na onkologii. "Měl jsem problémy s krví," přiznal

Sedmasedmdesátiletý herec Juraj Kukura, který si vydobyl renomé nejen u nás a na Slovensku, ale také v Německu, kam v osmdesátých letech emigroval, byl v jedné z bratislavských nemocnic nějakou dobu hospitalizovaný na oddělení onkologie. Tisku to prozradil pacient téhož zařízení, který slavného herce často potkával na chodbách.

"Nepůsobí odtažitě, ani se neskrývá. Koneckonců je tak slavný, že by ho stejně všichni poznali. A když promluvil svým krásným hlubokým hlasem, bylo hned jasné, že je to on. Ale velmi zhubl, snad to není nic vážného," řekl čtenář webu pluska.sk. Dodal také, že Kukura měl soukromý pokoj a velmi často ho navštěvovala manželka Tatiana.

Když se informace o jeho zdravotních problémech dostala na veřejnost, rozhodl se ji Kukura krátce komentovat. "Měl jsem trochu problémy s krví, ale je to, zaplať pánbůh, všechno v pořádku," vysvětlil webu topky.sk.