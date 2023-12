Julia Robertsová se vyjádřila k úmrtí Matthewa Perryho. Odvahu sbírala déle než měsíc

Několik týdnů sbírala herečka Julia Robertsová odvahu, aby se vyjádřila k úmrtí své dávné lásky Matthewa Perryho. V rozhovoru pro Entertainment Tonight zavzpomínala na dobu, kdy s představitelem Chandlera v seriálu přátelé prožila krátký románek.

"Odchod tak mladého člověka bolí u srdce. Pomáhá nám to nicméně vážit si věcí, které máme, a pokračovat ve své cestě životem, jak nejlépe umíme," řekla herečka.

Sama Robertsová si zahrála v Přátelích. V druhé sezoně se objevila v epizodě The One After the Super Bowl, kde ztvárnila bývalou Perryho spolužačku. Právě v té době o ni Perry usiloval. O detailech se rozepsal ve svých pamětech Friends, Lovers and the Big, Terrible Thing. "Tehdy jsem jí poslal tři tucty rudých růží. Na kartičku jsem napsal: ‚Jediné, co je víc vzrušující než vyhlídka na společné natáčení, je, že mám konečně záminku poslat ti květiny.‘"

Perryho dobývání nakonec přineslo své plody, byť spolu zůstali jen pár měsíců. "Randit s Julií Robertsovou pro mě bylo příliš. Neustále jsem si byl jistý, že se se mnou rozejde. Proč by to neudělala?" popsal v knize s tím, že si myslel, že pro ni nebyl dost dobrý. "Místo toho, abych čelil nevyhnutelné agónii z její ztráty, rozešel jsem se s krásnou a skvělou Julií Robertsovou," dodal herec.

Ironií osudu pak je, že zemřel v den 56. narozenin Robertsové.