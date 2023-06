"Jsou to podvodníci," říká o princi Harrym a jeho ženě Meghan ředitel Spotify

Když se princ Harry a jeho žena Meghan rozhodli odtrhnout od britské královské rodiny a začít si na živobytí vydělávat sami, podepsali mimo jiné také smlouvu s platformou Spotify za v přepočtu 435 milionů korun, které se zavázali dodávat podcast. Nyní ale dostali výpověď. A přestože ve společném prohlášení společností a vévodů ze Sussexu stojí, že se rozloučili v dobrém, jeden z ředitelů firmy si to rozhodně nemyslí.

"Zas*aní podvodníci. To měl být podcast, který jsme s nimi měli vysílat," nechal se slyšet Bill Simmons, jeden z kreativních producentů Spotify a také autor velmi sledovaných podcastů. "Musím se někdy opít a vyprávět příběh o videohovoru přes Zoom, který jsem měl s Harrym, abych se mu pokusil pomoci s nápadem na podcast. Je to jedna z mých nejlepších historek. S*át na ně. Podvodníci," řekl na adresu šlechtického páru ve svém pořadu.

Podle smlouvy uzavřené mezi produkční společností Archewell Audio a firmou Spotify měli slavní manželé dodat různé druhy pořadů. Ve skutečnosti z toho byla jedna série podcastů a jeden prázdninový speciál. Jejich seriál nazvaný Archetypy měl za cíl pojmenovávat, odhalovat a narušovat stereotypy, které ženám brání vyniknout nebo se je snaží držet zpátky. Meghan ve 12 epizodách představila mnoho slavných osobností, například zpěvačku Mariah Careyovou, tenistku Serenu Williamsovou nebo celebritu Paris Hiltonovou. V sedmi zemích, včetně USA a Velké Británie, se umístil na předních příčkách žebříčků Spotify a loni získal ocenění za nejlepší podcast v soutěži People's Choice.

Letos ale vyšlo najevo podezření, že Meghan při výrobě pořadu podváděla. Podle informací Podnews některé rozhovory místo vévodkyně vedli jiní autoři a její hlas byl na nahrávku dodán dodatečně.

Není to poprvé, kdy se Bill Simmons pustil veřejně do Harryho s Meghan. "Někdo by je měl vystřelit na měsíc, už mě tak unavujou! Jenom kňučí a nic z toho. Žijou v zas*aným Montecitu a jediné, co dělají, jsou dokumenty a podcasty, které nikoho nezajímají. Pokud tedy zrovna nemluví o královské rodině a nestěžujou si na ni," pronesl podle webu The Guardian Simmons v loňském roce.

Kritika se na Harryho s Meghan tento týden snesla také z úst dcery hudebníka Ozzyho Osbourna Kelly. Vadí jí, že ze sebe mladší syn krále Karla III. stále dělá oběť. "Harry je za*raný deme*t, opravdu! Pořád kňourá, stěžuje si a poukazuje na sebe - jsem jediný, kdo měl psychické potíže, můj život byl tak těžký. Každý má do pr*ele těžký život! Každý! Byl jsi princ, který se převlékl za za*raného nácka a teď se snažíš ze sebe dělat papeže. Tak to ne!" nebrala si Kelly servítky v podcastu I've Had It.