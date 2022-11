"Jsem už stará matka," tvrdí Agáta Hanychová, která už vyhlíží čtyřicítku

Agáta Hanychová je těhotná už potřetí a zrovna vstoupila do čtvrtého měsíce. Její pracovní nasazení ale paradoxně nabralo na rychlosti. Nejenže se věnuje svému dennímu pořadu Holčičky, ale současně se intenzivně věnuje svým sociálním médiím.

"Já jsem takhle ještě nikdy nepracovala, jako pracuju teď, když jsem ve čtvrtým měsíci," řekla Hanychová a popsala svou denní rutinu s tím, že si na sebe nabrala víc, než měla. Ačkoli jí okolí doporučovalo pracovní tempo trochu omezit a věnovat se pořadu třeba jednou týdně, ona si stála za svým a vybrala si denní formát.

"Já opravdu každý den čtyři hodiny točím, dost to připravuju, do toho se živím tím Instagramem, což mi zabírá hrozný práce, do toho mám ty dvě děti, do toho mi už bude čtyřicet a jsem těhotná," posteskla si pro Super.cz. "Mně se už chce jen plakat, jak jsem unavená."

Současně přiznala, že chybu nevidí ve změně počasí. "Myslím, že to podzimem není, že je to prostě věkem," konstatovala upřímně. Její blížící se čtyřicítka má podle ní i vliv na to, jak třetí těhotenství snáší. "Už jsem prostě stará matka. Když jsem to řešila se svým gynekologem, co se týká nějakých testů, tak prostě od pětatřiceti už spadám do kategorie starých matek a já to na sobě prostě fakt cítím."