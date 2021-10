V sobotu večer konečně odstartovala očekávaná jedenáctá řada oblíbeného pořadu StarDance. V prvním dílu své taneční umění předvedlo celkem 10 známých osobností, mezi nimi herečky Simona Babčáková a Marika Šoposká, herci Jan Cina, Pavel Trávníček a Zdeněk Godla nebo zpěvák Mirai Navrátil.

"Je to vždycky takový koktejl hrůzy a vzrušení, už to taky točíme patnáct let, takže diváci se jen tak s něčím nespokojí a samozřejmě mám noční můry, jestli mě ještě něco napadne, jestli to lidi bude ještě bavit. Ale přes to všechno se vždycky znovu těším," svěřil se se svými pocity před odvysílám prvního dílu moderátor Marek Eben, který pořad tradičně uvádí s Terezou Kostkovou.

Deset párů od léta poctivě trénovalo, aby získalo přízeň diváků i poroty, kterou tvoří Richard Genzer, Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek.

Sedmdesátiletý Pavel Trávníček tančil valčík na melodii z pohádky Tři oříšky pro popelku a jeho partnerka Veronika Lálová na konci tance symbolicky upustila střevíček. "Zjistil jsem, že skotačení je zdravé. A čím víc skotačím, tím jsem zdravější," řekl sedmdesátiletý Trávníček.

"Podařilo se vám, aby tanečnice vynikla. Pro příště bych si přála, abyste byl aktivnější, ale pro začátek to bylo dobré," ohodnotila taneční um páru Trávníček-Lálová Tatiana Drexler.

Vás budou maminky milovat

"Já jsem právě tančil tak, abych Lenku nechal vyniknout. Jsem rád, že to mám za sebou," zavtipkoval následně před porotou Mirai Navrátil, který před večerním přímým přenosem stihl ještě odehrát koncert se svou skupinou. "Bylo to příjemné a pomohlo mi to od nervů," řekl zpěvák, jehož partnerkou je Lenka Nora Návorková.

Podle porotce Jana Tománka by mohl být Navrátil favoritem soutěže. Stane se podle něj synem všech maminek, které se na pořad dívají a budou mu posílat hlasy. Zdeněk Chlopčík jeho taneční um okomentoval slovy: "Když jsem začínal, tak jsem vypadal stejně blbě jako vy, ale za 20 let se to spravilo."

Herečka Simona Babčáková a Martin Prágr si od poroty vysloužili oslavné reakce. Richard Genzer ohodnotil jejich valčík jako "honosný", Tatiana Drexler jako "krásný výkon od začátku do konce." Babčáková tanec pojala jako vyjádření příběhu.

"Tančila jsem příběh, jak jsem nechodila do tanečních a po třiceti letech ta popelka dorazila na ples a bála se, jestli tam bude její princ. A on tam byl," okomentovala Babčáková a pokračovala: "Já jsem teď šťastná blbka. Splnila jsem si sen."

Rozpačitá debata o růžové košili

Porotu nadchl také Jan Cina a Adriana Mašková. Slovy poroty šlo vidět, že si věří a taneční kreace předvádí s velkou jistotou. "Byl jste rytmický, vynikající. Jsem nadšená a očekávám od vás víc," řekla Drexler.

Ta naopak negativně ohodnotila farářku Martinu Viktorii Kopeckou, která tančila valčík s Markem Dědíkem. "Dokonce jsem se modlila, abyste nepřepadla dozadu," řekla Drexler.

Co se týká tanečních outfitů, nejvíce pozornosti si získala růžová košile herce Zdeňka Godly. "Měl jsi na sobě někdy něco takového?" zeptal se Marek Eben, načež hvězda seriálu Most! zaregovala: "Neměl, to bych musel někde hrát homosexuála." Eben se z rozhovoru snažil vykroutit slovy: "Nevím, jestli máš pravdu nebo ne. Teď je nebezpečné, o těchto věcech mluvit. Nechtěl bych si kvůli takovému rozhovoru zničit kariéru."

