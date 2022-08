Pořízková se opět svlékla. "Nestydím se za sebe," říká o své nahotě

Modelka Paulina Pořízková sice za tři roky oslaví šedesáté narozeniny, ale na sebevědomí jí to rozhodně neubírá. Na svém profilu na Instagramu často zveřejňuje své odhalené fotografie a zamýšlí se nad tím, co od života očekává.

Na zatím posledním snímku sedí nahá na kraji postele a pouze to nejnutnější si zakrývá přikrývkou. K tomu se bývalá topmodelka rozepsala o postavení žen ve společnosti. "V partriarchální společnosti byly ženy vždy vnímány jako předměty touhy nebo výchovy. Protože to jsou potřeby mužů, kteří řídí svět. To je důvod, proč je mládí a krása tak silnou devizou. Co se stane, když se sama žena rozhodne objektivizovat? Přebírá pravomoci, které jí byly dány, využívá je ve svém vlastním zájmu, ale zároveň pomáhá udržovat systém, který vždy existoval," napsala Pořízková, která se podle vlastních slov rozhodla převzít moc nad svým životem a svléká se ne proto, že to po ní někdo chce, ale proto, že se cítí být krásná.

"Když jsem byla mladá modelka a odhalovala své tělo, bylo to proto, že to po mně chtěl někdo jiný, někdo jiný o tom rozhodl. Nevěděla jsem dost na to, abych pochopila důsledky svého jednání. Proto jsem byla objektivizovaná. Nyní, když odhaluji své tělo, je to s mým plným vědomím a souhlasem. Proto nejsem objektivizovaná, ale oslavovaná," dodala modelka, která se nebojí ukázat i to, jak se její tělo mění s věkem. Rozhodla se například nezakrývat šediny a nestydí se ani za vrásky.