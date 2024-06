"Kdybych to řešil, tak mě budou fotit," hájí Jožo Ráž to, že ujel od nehody

Na veřejnost se včera dostala informace, kdy očitý svědek popsal, jak známý slovenský hudebník Jožo Ráž v Bratislavě svým vozem srazil cyklistu, a aniž by se přesvědčil, zda je dotyčný v pořádku, z místa nehody odjel. A zatímco na začátku Ráž na dotazy médií nereagoval, nakonec se vyjádřil pro televizi Markíza.

"Viděl jsem v zrcátku, že se postavil, tak jsem pokračoval v jízdě," řekl klidně Ráž, který se rozhodl popsat incident ze svého úhlu pohledu. "Jel jsem třicítkou, čtyřicítkou po cestě a vpravo metr ode mě cyklista. Je zelená, jedu přes křižovatku, cyklista náhle odbočí a drbne do mého zrcátka," sdělil zpěvák, podle kterého za nehodu mohl muž na kole.

Na dotaz, proč se nepřesvědčil, že druhý účastník kolize není zraněný, odvětil, že to bylo proto, aby se uchránil mediálního zájmu. "Kdybych to řešil, tak mě všichni vyfotí a budou to rozmazávat. Už tak se to rozmazává. Jsem v tom absolutně nevinně. Neměl jsem důvod zastavit, protože mě všichni rádi fotí, chtějí můj podpis nebo popít se mnou," trvá si na svém zpěvák.