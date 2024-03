"Je to hrozný trapas," říká Josef Maršálek o neschváleném manželství pro všechny

S Josefem Maršálkem jsme se potkali na slavnostním večeru Bestseller roku, kde získal cenu za svou knihu. Sám říká, že je velký čtenář, ale nejspokojenější je, když se může spolu s partnerem starat o jejich dům se zahradou. Pochopitelně tak přišla řeč i na nedávno projednávaný návrh zákonu o manželství pro všechny, které ale bohužel v plném znění neprošlo sněmovnou.

"Já bych si ho chtěl vzít, my jsme jenom registrovaní, protože jsme jako automobily v České republice, tak jsme se registrovali," říká Maršálek, jenž prý vůbec nečekal, že by návrh nebyl schválen.

"Je to neuvěřitelný trapas. Je to tak strašně velký trapas, že to chce totální výměnu generací. Nežijeme v nějakém středověku, jsme jinde. Odvolávat se na tradiční rodiny, když se padesát procent manželství rozvádí, kde polovina všech dětí žije v neúplných rodinách nebo já nevím v čem. Na tyhle hodnoty se odvolávat je neuvěřitelný zoufalství. Vůbec vlastně nevím, co tím ti lidi sledujou," rozčílil se Maršálek.

Poukázal i na to, že v silně věřícím Řecku manželství pro všechny prošlo jen před několika týdny. "Řecký premiér zdaleka neměl ve své zemi takovou podporu. A on prostě bouchl pěstí do stolu a vzal na sebe zodpovědnost toho rozhodnutí. Protože ten člověk si zkrátka dobře uvědomil, že žijeme v 21. století. V něm není možný, aby to bylo tak, že když řeknete, že se nejdete brát, ale registrovat, tak všichni okamžitě vědí, jaká je vaše sexuální orientace. Proč by to měla být něčí věc?"

"Já jsem hotový člověk. Mně je dvaačtyřicet, mám to v hlavě absolutně srovnaný. Byl jsem v zahraničí, mám strašně moc zkušeností, zážitků ze světa, nejenom z tohoto světadílu, ale ze všech ostatních. A tady nejde o mě. Ale tyhle vášnivé nekulturní projevy ve velmi zvláštní rétorice poslouchají malé děti a puberťáci. Kolik ještě takových synovců, jako měla Ester Janečková, musí být? Kolik lidí si ještě musí projít něčím šíleným?" ptá se Maršálek.

Kromě lidské důstojnosti argumentuje i ekonomickými přínosy, jež by uzákonění rovných práv mělo. "Když už jim nejde o lidi, tak naše země je v obrovském finančním průseru. Existuje studie na Pride Business Forum, která úplně jasně říká, že v zemích, kde jsou si lidi absolutně rovní ve všem, stoupá ekonomika a ekonomická výtěžnost lidí. Lidi se už ve firmách nemusí bát, když se jich třeba kolegové zeptají na dovolenou, a tajit, že tam byli s partnerem, protože by se na vás podívali jako na hotentota se čtyřma rukama. Je to zoufalý, je to zoufalý, je to strašná ostuda."

Oblíbený televizní kuchař znovu upozorňuje, že mu jde především o mladou generaci. "Já se mám nádherně. Mám nádherný život v krásným prostředí. Ale někteří lidi to tak nemají. A jim by strašně pomohlo, strašně by se jim ulevilo, kdyby se mohli soustředit na něco jiného. Ne na to, jestli se tady v zemi chovají zákony podle Ústavy ke každému stejně. Protože se evidentně nechovají. Je to úplně trapas, hrozný trapas. Vůbec to nechápu a je to absurdní," uzavírá naštvaně.