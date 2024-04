Josef Laufer písně o atentátu do smrti litoval. "Chtěl jsem se oběsit," říkal

Jeden přešlap přišel Josefa Laufera hodně draho. Mnoho lidí se od něj odvrátilo poté, co nazpíval píseň, o níž on sám tvrdil, že vznikla coby parodie. Ne všichni to tak ale vnímali.