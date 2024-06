Místo svatby rozchod. Josef Kůrka a Angie Mangombe už netvoří pár

Už letos se měla konat velkolepá svatba bývalého muže roku a loňského účastníka reality show Survivor Josefa Kůrky s influencerkou Angie Mangombe. Dvojice, která spolu má téměř ročního syna Raphaela, se však místo toho rozešla. To, že svatba nebude, vyzradil Kůrka teprve nedávno. Tehdy ale tvrdil, že s partnerkou nadále zůstávají. "Rozešli jsme se dva tři dny po rozhovoru ohledně zrušené svatby. Jak jsme zrušili svatbu, tak to padlo celé," prozradil teď Kůrka smutně.

Právě kvůli synovi rozpadu vztahu velmi lituje. "Chtěl jsem mu dopřát úplnou rodinu," řekl zkroušeně s tím, že mu na tom velmi záleželo i proto, že sám takové štěstí neměl a vychovávali ho prarodiče. A právě do místa svého dětství se po rozchodu rozhodl vrátit. "Přestěhoval jsem se k babičce," prozradil a dodal, že přestože vztah nevyšel, rád by byl dobrým otcem a chce se synovi věnovat, jak jen to bude možné. "Budeme se střídat. Chci s ním být co nejvíc," řekl Kůrka pro Super.cz.

O důvodech rozpadu vztahu začali fanoušci dvojice ihned spekulovat. To však vadí Mangombe, která prosí o klid, aby se mohla s novou situací vyrovnat, a svým sledujícím slibuje, že se ke všemu později vyjádří. "Takže mi pomozte a pojďme se uklidnit. Samozřejmě, že se k tomu vyjádříme. Uvědomuji si, že náš vztah byl veřejný. Ale vyjádříme se, až nastane ten pravý čas," říká influencerka.