Josefa Abrháma konečně uložili do hrobu. Odpočívá po boku rodičů

V květnu 2022 zemřel herec Josef Abrhám. Teprve před několika týdny ale jeho syn uložil ostatky, a to nikoli vedle hercovy manželky Libuše Šafránkové. Přáním Josefa Abrháma totiž bylo spočinout v hrobě v rodných Kunovicích, po boku svých rodičů. "Bylo to v úzkém rodinném kruhu. Jsem rád, že ostatky této významné osobnosti doputovaly na pohřebiště do Kunovic, do hrobky Abrhámovy rodiny," řekl Deníku kunovický starosta Pavel Vardan.

Jeho slova potvrdila i hercova sestra Božena. "Ano, říkali mi, že Pepu uložili k našim rodičům. Byla jsem ve čtyři ráno vzhůru, protože mi to šrotovalo všechno v hlavě. Teď si v posteli prohlížím fotografie maminky a tatínka a říkám jim - tak tam konečně máte i Pepu. Je tam i naše sestra Elena. A budu tam jednou i já…" řekla pro deník Aha!.

Ona sama se uložení ostatků zúčastnit nemohla, kvůli svému zdravotnímu stavu je trvale upoutána na lůžko. V kontaktu s rodinou je tak především prostřednictvím telefonu a její synovec, jediný syn slavného hereckého páru, ji o všem informuje. "Je hodný, máme dohodu, vždy mi pošle fotky, abych byla v obraze," dodala Božena Abrhámová.