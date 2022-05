"Klokan přiletí v říjnu." Jitka Boho překvapila svým druhým těhotenstvím

Modelka a zpěvačka Jitka Boho překvapila svoje fanoušky první květnový den radostnou novinkou. "První máj aneb klokan přiletí v říjnu… A bude to teda velkýýýý dobrodružství. P. S.: pusa pod rozkvetlou třešní i Máchovo jezero - splněno!" připsala k fotografii, na které odhalila rostoucí těhotenské bříško.

To, jestli na podzim k šestileté dceři Rosálce přibude holčička, nebo chlapeček, si zatím Boho nechala pro sebe. Otcem miminka je její partner, dvaačtyřicetiletý pražský radní Tomáš Hřebík. Překvapení je o to větší, že vztah s ním třicetiletá modelka oznámila teprve letos v lednu.

"Jsem teď šťastná, ale je to v začátcích, s Tomášem se poznáváme, uvidíme, co nám osud přinese," řekla Boho letos začátkem roku svým sledujícím na sociálních sítích. Zároveň neskrývala svoje obavy z toho, jak nového partnera přijme její dcera. "Je to pro mě ještě o to citlivější a křehčí, když je v tom vztahu ještě dítě, Rosálka, která je živá a temperamentní. Taky jsem měla trošku strach, ale snad to nějak společně zvládneme."

Jitka Boho, která v roce 2010 získala korunku v soutěži Česká Miss a zkoušela štěstí i v prvním ročníku Česko Slovenské Superstar, je jednou rozvedená. Manželství s otcem Rosálky, hudebníkem Lukášem Boho, trvalo pět let.