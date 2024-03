Jiřina Štěpničková: StB ji nahnala do pasti, odseděla si 10 let za vlastizradu

Věděla, co chce, a šla si za tím. Když se například její otec dozvěděl, že přes jeho zákaz studuje konzervatoř, roky s dcerou nepromluvil. Za války pak odmítala hrát v německých filmech. Její sláva ale paradoxně začínala upadat po nástupu komunistů k moci. Nelíbilo se jim i to, že kmotrem jejího syna byl Jan Masaryk. A pak na ni nastražili past, kvůli které si odseděla 10 let.