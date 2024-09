"Voda se valila v domě i venku," zoufá si vyplavená Jiřina Bohdalová

Tento víkend bude pro mnohé lidi velmi náročný. Meteorologové vydali varovaní před extrémními srážkami a následně hrozícími povodněmi. Herečka Jiřina Bohdalová dobře ví, jaké škody může voda napáchat. Její dům v pražské Hostivaři je totiž vyplavený. Naštěstí za to nemohou přírodní živly, ale vada na potrubí.

"Stala se havárie, ta voda se valila v domě i venku. To si neumíte představit ten nepořádek," popsala deníku Aha! herečka. "Ihned jsem na to volala instalatéry, kteří mi to doteď opravují. Plavu pořád, ale suší se to," postěžovala si Bohdalová na nelehkou situaci. A přestože je asi každému jasné, že na takovou kalamitu není správní čas nikdy, herečka má navíc v těchto dnech velmi napilno, což všechno jen komplikuje.

Intenzivně totiž připravuje další díly pořadu Hobby naší doby, který vysílá Česká televize. "Teď hodně točím, nechala jsem si jen tenhle pořad, aby nebylo přebohdalováno. Paní dramaturgyně za mnou jezdí domů, abychom ladily všechny přejezdy, a hodně mi tak kvůli nehodě s vodou pomáhá," pochvaluje si Bohdalová přístup a pomoc, kterých se jí dostává.