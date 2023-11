Jiřímu Bartoškovi se vrátila rakovina

Nepříjemnou zprávu má pro všechny fanoušky herce Jiřího Bartošky jeho blízká spolupracovnice, mluvčí karlovarského filmového festivalu Uljana Donátová. Ta prozradila, že Bartoška se znovu potýká s rakovinou.

"Můžeme potvrdit, že prezident MFF Karlovy Vary v současné době absolvuje onkologickou léčbu," sdělila na dotaz Blesku Donátová. Podle jejích slov ale Bartoška nepodstoupil žádnou novou operaci a léčí se ve Fakultní nemocnici Motol. "Další podrobnosti sdělovat nebudeme," dodala Donátová.

Souhrou okolností se Bartoška coby onkologický pacient začne od ledna objevovat i na televizních obrazovkách v seriálu Smysl pro tumor, kde hraje muže umírajícího na rakovinu mozku.

"Byla to vzpomínka na to, když jsem měl rakovinu, když jsem neměl vlasy," řekl ke své roli Bartoška. "Vzal to překvapivě rychle, přestože věděl, že půjde dohola a bude půl roku vypadat, že se mu vrátila rakovina," prozradila režisérka projektu Tereza Kopáčová.