Jiřího Brabce zavraždili, tvrdí jeho vdova Šárka Rezková

Obrovské dluhy, které nedokázal splácet, a drsné praktiky vymahačů. To byl důvod, proč hudebník Jiří Brabec sáhl před dvaceti lety po zbrani a ukončil svůj život. S vymahači se pak musela potýkat i jeho o devětadvacet let mladší vdova Šárka Rezková. Ta je dodnes přesvědčená, že její muž z tohoto světa neodešel dobrovolně.

"Jsem přesvědčená, že manžela někdo sprovodil ze světa, protože Jirka byl na sebe velice opatrný," řekla Rezková v pořadu Kápni božskou. Vysvětlila také, proč takový dojem má. "Měla jsem i anonymní telefonát, ať se nepokouším po něčem pátrat. Ale já jsem typ člověka, který se musí dozvědět pravdu, aby to v sobě mohl nějakým způsobem uzavřít. Nevím, jestli je pro mě bezpečné v této fázi něco říkat, ale začínají se ozývat lidé, které propouštějí z kriminálu, kteří v tom měli nějak prsty nebo o tom věděli. Ale já už se dnes ničeho nebojím," dodala žena, které manžel zemřel necelý rok po svatbě a zanechal za sebou čtyřměsíčního syna Dominika. Kromě toho se musela postarat i o dva starší syny z předchozího vztahu Ottu a Filipa.

Ji samotnou Brabcova smrt velmi poznamenala. Stres u ní odstartoval bipolární poruchu a Rezková přiznává, že mnohokrát pomýšlela na smrt. "To je taková bolest, jakou si neumíte představit. Nutí vás to, že už chcete mít klid, ty stavy jsou strašné, šílené. Ale držely mě děti, musela jsem fungovat, ale jak odešly do školy, trpěla jsem jako zvíře. Myšlenky na odchod z tohoto světa jsem měla každou minutu," řekla s tím, že dokonce v Holandsku zjišťovala možnosti eutanázie.