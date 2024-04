Jiří Vondráček svou sestru Helenu nepoškodil. Soud ho osvobodil

Podle verdiktu kolínského soudu je Jiří Vondráček, bratr zpěvačky Heleny Vondráčkové, nevinný a soud ho zprostil obžaloby. Další tři lidé, kteří byli ve sporu obžalováni spolu s Vondráčkem, odešli od soudu s podmínečnými tresty za maření úředního rozhodnutí.

Obžaloba vinila Vondráčka, že před pěti lety zosnoval plán, jak připravit o peníze svou sestru Helenu, jejího manžela Martina Michala a jejich další dvě spolupracovnice. Podle žalobce navedl Vondráček Jana Šinágla, aby vyvedl svůj majetek prostřednictvím dobrovolné dražby a tím pádem znemožnil získat milionové odškodnění, které podle soudu náleželo zpěvačce a jejím blízkým za urážlivé články, jež Šinágl publikoval na svém webu.

"Nebylo prokázáno, že by věděl o něčem nezákonném, že by znal přesnou situaci, věděl o exekučním řízení, o jakou exekuci jde, jaká povinnost se vymáhá a že by někoho navedl k trestnému činu," odůvodnil soudce osvobozující rozsudek. Podle něj Vondráček pouze seznámil Šinágla s vykonavatelem dražby a tím jeho role v celé věci skončila.