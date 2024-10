Jiří Vondráček údajně donášel na svoji sestru Helenu Vondráčkovou

Letos na jaře proběhl soud v Kolíně, kde stanul nejen Jiří Vondráček, ale také aktivista Jan Šinágl, kteří čelili obvinění z poškozování věřitele, když Šinágl v dobrovolné dražbě vyvedl svůj dům. Podle obžaloby ho k tomu měl navádět právě Vondráček. Soud nakonec Vondráčka obvinění zprostil a Šinágl dostal podmínku. Do dluhů se Šinágl dostal kvůli prohranému soudu s Helenou Vondráčkovou, které měl za poškozování dobrého jména vyplatit odškodné a tomu se díky vyvedení domu vyhnul.

V minulých dnech stanul Šinágl před soudem v Berouně, kam se znovu dostal právě kvůli svým článkům o Vondráčkové. A právě tam zazněla informace, která známou zpěvačku rozhodně nepotěšila. Lživé informace do článků redaktorovi dodával právě její bratr Jiří. "Ano, jsem pod těmito články podepsán, a z devadesáti procent se jedná o informace od Jiřího Vondráčka, bratra Heleny Vondráčkové, přičemž jsem jediný novinář, který byl ochoten o tom psát," řekl podle Blesku Šinágl.

Přestože to prý Vondráčková tušila, sama to neřešila. "My jsme byli osloveni policií, která se celou věcí zabývá. Sami jsme v tomto ohledu nepodnikali žádné kroky, protože jsme vůbec nevěděli, že se tihle dva dali dohromady. Nebýt jich, mohli jsme si 99 procent soudu ušetřit," posteskla si.

"Je nám z toho smutno. Nikdy jsme nečekali, že ve své nenávisti, protože nebylo po jeho vůli, je schopen zajít až takto daleko. Spojit se s takovým člověkem, jako je Jan Šinágl, asi nejprolhanější člověk u nás, který se prokazuje vlastnoručně vyrobeným novinářským průkazem a bez vzdělání se nechává titulovat jako politolog," dodala zpěvačka na adresu Šinágla.