Jiří Paroubek vyvedl do společnosti svou o 23 let mladší partnerku Gábinu

Dvakrát rozvedený expremiér Jiří Paroubek si s bývalou poslankyní za ČSSD vyšel na narozeninovou akci Jiřího Krampola. Ti dva se dali dohromady v roce 2017. V době Paroubkova bouřlivého rozvodu s jeho druhou ženou se Gabriela Kalábková, absolventka ekonomické fakulty Vysoké vojenské školy ve Vyškově, objevila s expremiérem na Francouzské riviéře v luxusním resortu.

Když se v září 2017 společně poprvé pár bývalých politiků představil na společenské akci, vzbudil velký zájem novinářů. "Gábina je klidná síla. Je to prostě člověk, na kterého je spolehnutí. Je to - nevím, jestli není příliš intimní to říct - velmi oddaná žena. Je to velmi klidný vztah. Klidný přístav, do kterého jsem z toho předchozího turbulentního, byť krásného vztahu, přišel docela rád," ocenil tehdy Kalábkovou pro iDnes Paroubek.

Kalábková je o 23 let mladší než Paroubek. Překonala tak i expremiérovu druhou manželku. O 20 let mladší tlumočnici Petru si tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek si vzal jako 55letý 17. listopadu 2007. V listopadu 2009 se jim narodila dcera. V únoru 2017 Paroubková podala žádost o rozvod.

Během rozvodového řízení se vztahy rozvádějících se partnerů vyostřily. Vzájemně na sebe podávali trestní oznámení, obviňovali se z naschválů. Vedli řadu sporů, nejen majetkových třeba o nemovitosti, či dokonce o obraz, ale nedokázali se shodnout ani na péči o dceru a výživném. Rozvodové řízení se tím protáhlo až do listopadu 2021. Byl to velký rozdíl oproti tomu, jak vypadal Paroubkův první rozvod s manželkou Zuzanou - manželství skončilo v září 2007 hned u prvního stání.