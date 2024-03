Jiří Macháček věří na věci mezi nebem a zemí. Vyplnila se mu předpověď z horoskopu

Jiří Macháček se díky seriálu To se vysvětlí, soudruzi, ve kterém hraje teď hlavní roli vyšetřovatele paranormálních jevů, začal zamýšlet víc nad záhadami lidského bytí. Tou největší je podle něho člověk samotný.

"Nemyslím si, že by bylo něco ve vesmíru, co by se nakonec nedalo nějak vysvětlit," snažil se k této problematice přistupovat s racionální skepsí v Show Jana Krause. "Myslím si - a v tom s tou postavou, kterou hraju, souhlasím -, že se dá po čase, po nějakém bádání, nakonec vysvětlit všechno. A v zásadě ten nejparanormálnější jev je existence lidské rasy na planetě," dodal filozoficky.

Navzdory tomu si herec nechává ve svém uvažování prostor i pro věci, které nelze zcela racionálně vysvětlit. Kdysi si totiž nechal udělat horoskop, podle kterého se v budoucnosti měl usadit v jihovýchodní Asii. S tím tehdy vůbec nepočítal, ale po letech jeho skepse dostala nečekanou ránu.

"Když jsme si pak vystavěli domeček v Thajsku, tak tam tak stojím a kouřím a říkám si, ježišmarjá, vždyť on to vlastně předvídal," vzpomínal na náhlé prozření. "Nevím, kde ten horoskop je teď, ale ještě ho někde budu mít."