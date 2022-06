Copak je to za vojáka? Díky roli desátníka Kouby Jiří Langmajer dlouho profitoval

Natáčení si tehdy devatenáctiletý mladík velmi užil. "Na place vládla naprostá pohoda. Popíjeli jsme pivečko, jezdili bevépáčkama, hráli si na vojáky a ještě nám za to platili. Večery obvykle končívaly v hospůdce," popsal Langmajer.

Po velkém úspěchu režisér Tuček pomýšlel na další díl. Jen tři roky po dokončení filmu ale nečekaně zemřel. Komedie se přesto pokračování dočká. Snímek Copak je to za mazáka v režii Vladimíra Skórky opět s Jiřím Langmajerem v hlavní roli by měla jít do kin koncem letošního, nebo začátkem příštího roku.

