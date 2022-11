Jiří Krampol leží na JIP a zlobí se. "Jsem v pořádku," vzkazuje fanouškům

"Od dětství mám problémy s průduškami, trápí mě to každoročně, a to hlavně v tomto počasí. Každý rok chodím do nemocnice pravidelně na kontrolu, protože se bojím, abych nedostal zápal plic," řekl herec Jiří Krampol, který je hospitalizovaný v Nemocnici Na Františku, v pondělí pro iDnes.

V současnosti tak podstupuje intenzivní léčbu antibiotiky, ale podle vlastních slov není v žádném nebezpečí. "Dostal jsem antibiotika přímo do žíly, protože to je nejrychlejší a nejúčinnější způsob. Je to pro mě určitě lepší, než abych doma zbytečně ležel čtrnáct dní a cpal se práškama," dodal Krampol.

Herci na jeho zdravotní problémy vždy pomáhala změna klimatu, s přibývajícím věkem je pro něj ale cestování za mořským vzduchem náročnější, a tak ho nemá tolik, kolik by potřeboval. "Dokud jsem byl mladší, byl jsem hodně u moře, takže mě to netrápilo. Teď už jezdím jen jednou ročně, a tak pokaždé na podzim to na mě přijde," povzdychl si čtyřiaosmdesátiletý herec.

Velmi mu však vadí, když se z prakticky rutinního ošetření dělá kauza. "Lidé z toho zase udělali velké drama. Přitom já jsem, tedy až na plíce a koleno, které mě roky bolí, podle lékaře zdravý jako řípa. Takže mi buď nic není, nebo jsem prostě špatně vyšetřený," vysvětlil se smíchem pro ŽivotvČesku.cz.