"Daří se mi v rámci možností," říká Jiří Bartoška, který znovu bojuje s rakovinou

Na to, zda se akce k novému ročníku Karlovarského filmového festivalu jeho prezident Jiří Bartoška zúčastní, se napjatě čekalo. Minulý týden totiž muselo být zrušeno natáčení druhého dílu úspěšné komedie Teorie tygra, a to právě kvůli Bartoškovu zdravotnímu stavu. "Jde o drobné zdravotní komplikace. Ještě před několika dny se vše vyvíjelo dobře, ale teď je to trochu jinak," sdělil Blesku režisér snímku Radek Bajgar.

Bartoška si ale tuto událost ujít nenechal. Letošní ročník je totiž pro něj výjimečný. Slaví totiž neuvěřitelných 30 let od znovuobnovení festivalu. Při této příležitosti neopomněl zmínit zesnulou kolegyni Evu Zaoralovou, se kterou se do záchrany filmového svátku vrhli. "Pustili jsme se do záchrany festivalu a nikdo netušil, že ujdeme takovou cestu. Mám ale pocit, že jsme jednou z mála kulturních organizací, která funguje třicet let a nerozpadá se," dodal festivalový prezident s tím, že žádné velké oslavy ale neplánuje.

Řeč přišla i na jeho zdravotní stav. "Jsem nemocný člověk, takže se mi daří v rámci možností," řekl Bartoška, který se ale i tak pokusil být optimistický. "Ale jinak se mám dobře," uzavřel citlivé téma.