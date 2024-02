Jako na slušného člověka, který si nikdy nezašpinil ruce s nacisty a také na velmi naivního komunistu, jež věřil v hlásané ideály, vzpomínají ti, kdo ho znali, na herce Jindřicha Šolleho, známého pod uměleckým jménem Jindřich Plachta.

Na to, co o něm možná nevíte, se podívejte do naší galerie.