"Nevím, kde budu bydlet," rozplakal se zadlužený Kevin Spacey

Herec Kevin Spacey byl sice soudem v New Yorku i v Londýně zproštěn obvinění ze sexuálního napadení a obtěžování, nicméně jeho kariéra je kvůli tomu nenávratně poškozena. Kvůli vysokým výdajům za soudy se také dostal do závažných finančních problémů, které teď vrcholí prodejem jeho domu. Když na to přišla v televizi řeč, herec propukl v pláč.

"Je vtipné, že se na to ptáte, protože tento týden mi v Baltimoru, kde jsem doteď bydlel, zabavují dům. Můj dům se prodává v dražbě, takže se musím vrátit do Baltimoru a uložit si věci do skladu," řekl Spacey v pořadu Piers Morgan Uncensored. "Odpověď na otázku tedy zní, že si nejsem jistý, kde teď budu bydlet. Ale v Baltimoru jsem od té doby, co jsme začali natáčet Dům z karet. Přestěhoval jsem se tam v roce 2012. Tento dům je mým domovem od roku 2016. Nemůžu platit účty, když dlužím," rozpovídal se herec.

Svěřil se také s tím, že zatím jen o vlásek uniká vyhlášení bankrotu. "Několikrát jsem si myslel, že ho vyhlásím, ale podařilo se nám tomu vyhnout, alespoň k dnešnímu dni. Stále ještě hodně dlužím… Ano, jsem zadlužený. Je to tak. Mnoho milionů. Samotný dům stojí hodně milionů," povzdechl si herec, jemuž se ale snad blýská na lepší časy. Za jeho návrat před kameru bojuje i řada jeho slavných kolegů.