"Na vraha bych energii neměl," říká Jeremy Renner po návratu před kameru

V lednu 2023 herec Jeremy Renner téměř zemřel, když ho před jeho domem přejel sněžný pluh vážící více než šest tun. Lékaři se obávali, zda se herec, který utrpěl vážná vnitřní zranění, dokáže zcela uzdravit. Renner se například musel učit znovu chodit. Přesto dokázal téměř nemožné, a dokonce se vrátil před kameru. Zatím pouze v seriálu Starosta Kingstownu.

"Mám postavu, která mi jde, a ten seriál dobře znám, takže pro mě bylo snadné do něj zase tak nějak vklouznout. Ale kdyby to byla hodně náročná role, nemohl bych ji vzít. Nemyslím náročnou v tom smyslu, že ten seriál sám je náročný, ale kdybych měl hrát Dahmera nebo něco, co je mi vzdálené," vysvětlil herec v podcastu Smartless s tím, že na takové role se zatím stále necítí.

"Prostě na to nemám energii. Nemám na to palivo. Mám jen tolik paliva, kolik musím vložit do této reality, tohoto těla, všech těch věcí. Nemůžu teď jen tak jít hrát. Každý den to zabere spoustu času, dostat se do bodu, abych měl pozitivní myšlenky, abych mohl postupovat, abych mohl stále růst," dodal Renner.

Navíc prozradil, že ani návrat do důvěrně známé role se neobešel bez komplikací. "Řekli: 'A akce!' A já byl mimo. Došlo nám, že jsme pracovali příliš tvrdě, příliš mnoho hodin, příliš mnoho dní v kuse. Jsem ochoten udělat všechno, ale co jsem schopen dělat, je jiná věc. Musí se ke mně chovat, jako bych byl dětský herec. Starostovi Kingstownu je teď čtrnáct let," povzdychl si herec, kterého diváci znají například z filmů Avengers nebo série Mission: Imposible.