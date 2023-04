Jennifer Anistonové vadí kritika Přátel. Komici to podle ní dnes mají těžké

Seriál Přátelé (1994-2004) byl v dobách svého vysílání považován za poměrně pokrokový pořad: jednak se nebál otevřeně zobrazovat sexuální život mladých lidí, zejména žen, u kterých to v 90. letech bylo ještě pořád považováno za tabu, ale také promluvil o životě lesbických párů i single matek a v televizi nastolil debatu o trans lidech.

Neobešlo se to ovšem bez chyb, kterých si všímají zejména diváci z mladší generace. V USA se v posledních letech oblíbený sitcom dočkal kritiky za nedostatek diverzity, jelikož hlavní představitelé jsou výlučně Američané bílé pleti. Mladším divákům vadí také necitlivé zobrazení LGBT+ komunity a vtipy na účet kdysi tlusté Monicy.

Seriálu se po letech kritiky opatrně zastala Jennifer Anistonová, která ztvárnila Rachel Greenovou. "Je tu celá generace lidí, dětí, kteří se nyní vracejí k epizodám Přátel a považují je za urážlivé," konstatovala. "Byly tam věci, které nikdy nebyly úmyslné, a jiné… no, měli jsme to promyslet, ale nemyslím si, že by existovala taková citlivost jako teď."

"Komedie se změnila, filmy se změnily," zamyslela se Anistonová. "Teď je to trochu ošidné, protože musíte být velmi opatrní a to je pro komiky opravdu těžké, protože krása komedie spočívá v tom, že si děláme legraci sami ze sebe, že si děláme legraci ze života."

Věci podle ní byly tehdy jednodušší. "Mohli jste žertovat o nějakém bigotním člověku a zasmát se na tom. Byla to sranda. A bylo to i o výchově lidí, jak absurdní někteří jsou, a teď už to nemáme dovoleno dělat."

Humor je podle ní důležitý a lidi by měl spojovat, ne rozdělovat. "Každý potřebuje zábavu! Svět humor potřebuje!" trvá na svém herečka. "Nemůžeme se brát příliš vážně. Zejména ve Spojených státech. Všichni jsou tady příliš rozdělení."