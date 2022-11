Jennifer Anistonová truchlí. Zemřel jí otec, se kterým měla komplikovaný vztah

"Byl jsi jednou z nejkrásnějších lidských bytostí, jaké jsem kdy poznala. Jsem tak vděčná, že jsi mohl do nebe odejít v míru - a bez bolesti. A navíc 11. 11.! Vždycky jsi si to uměl skvěle načasovat. Tohle číslo pro mě teď už navždy bude mít ještě větší význam," uveřejnila herečka Jennifer Anistonová dojemný status o smrti svého tatínka, Johna Anthonyho Anistona, na svém Instagramu. "Budu tě milovat na věky věků," dodala dojatě.

Anistonová se nikdy netajila tím, že vztah s jejími rodiči byl jako na horské dráze. K tátovi však měla o něco blíž než ke své matce, Nancy Dowové, se kterou celá léta nepromluvila. "Byla vůči mě hodně kritická," popisovala vztah se svou matkou herečka. "Protože byla modelka, byla nádherná, až omračující. Já ne. Nikdy jsem nebyla," řekla o sobě Anistonová, kterou časopis People dvakrát zvolil za nejkrásnější ženu světa.

Její rodiče se rozvedli, když jí bylo devět let, a ona to tatínkovi dlouho nedokázala odpustit. Společnou domácnost a zejména svou dceru opustil přímo brutálním způsobem. "Řekla mi to máma. Šla jsem na nějakou oslavu narozenin, a když jsem se vrátila, řekla mi: Tvůj táta teď tady nějakou dobu nebude," vzpomínala Anistonová s tím, že z toho zůstala v šoku a tuto událost na delší dobu vytěsnila. S otcem se po jeho odchodu znovu setkala až po roce, když se rozhodl vzít dceru do kina. Od té doby spolu trávili víkendy.

Tuto zradu mu ovšem herečka dlouho nemohla zapomenout, už jen proto, že během puberty a v dospělosti se její vztah s náročnou matkou ještě více komplikoval. Když Dowová vydala své memoáry, její dcera s ní odmítla promluvit několik let. Až před smrtí Dowové v roce 2016 došly k určité formě příměří.

S otcem se Anistonové podařilo smířit a navázat bližší vztah o něco dříve. Když propukla pandemie koronaviru, pravidelně si telefonovali a hodně se sblížili. "Odpustila jsem svému otci," vyznala se herečka koncem minulého roku v rozhovoru pro magazín Allure. "Odpustila jsem své rodině."