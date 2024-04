"Jeho duch mi dal požehnání," říká o své svatbě vdova po Patricku Swayzem

Herec Patrick Swayze a Lisa Niemi se vzali v roce 1975 a překonali spolu i to, kdy Lisa přišla o jejich nenarozené dítě a znovu se jí už nepodařilo otěhotnět. Přestože se na čas rozešli kvůli jeho problémům s alkoholem, nakonec po jeho boku věrně stála až do roku 2009, kdy podlehl zákeřné rakovině slinivky. Nyní je znovu šťastná s druhým manželem, klenotníkem Albertem DePriscem. Jenže to se nelíbí některým hercovým fanouškům.

"Říkali mi, jak se opovažuji. Někteří Patrickovi fanoušci si myslí, že jsem zlá, nemají mě rádi jen proto, že jsem si ho vzala. Hodně mě kritizovali, ale vy se s tím musíte naučit žít a jít dál. Ale chtěla jsem už tolikrát říct: Zkuste si to, být na mém místě, a pak mi o tom povídejte. Řekněte mi, že jen proto, že jsem ztratila manžela, že už ho nemiluji," řekla Niemi v podcastu Amy and T.J.

Niemi ale tvrdí, že se vdávala v klidu, protože požehnání dostala přímo od Swayzeho. Ten se jí prý zjevil ve snu. "Přišel ke mně a objal mě kolem ramen. A já jsem si řekla: ‘Teď si nemůžu vzít DePrisca, když jsi zpátky.’ On se na mě podíval a bylo to, jako by řekl: ‘Vím, že mě miluješ.’ Dal mi najevo, že to nemění nic na tom, co jsme k sobě cítili," prohlásila s tím, že i když je její první muž patnáct let po smrti, jejich láska stále trvá.