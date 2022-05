"Jedinkrát jsem do toho nezasáhl," říká Artur Štaidl o seriálu o své matce Ivetě

"K souhlasu k natáčení mě přesvědčilo několik věcí. Bylo mi sympatické, že za mnou režisér a scenárista Michal Samir přišel osobně, aby mi po letech svých rešerší osobně prezentoval svou představu, a přesto byl vše ochoten položit, pokud bych nesouhlasil," popsal Artur Štaidl, jak celý projekt o životě jeho matky, zpěvačky Ivety Bartošové, vznikal.

K tomu, aby seriálu dala své požehnání, přiměl i svou tetu Ivanu, dvojče Ivety Bartošové. "Přesvědčila mě míra lidskosti a porozumění, se kterou Michal k příběhu mé sestry přistoupil. Velmi se těším na výsledek, z traileru jsem byla nadšená," doplnila Ivana Bartošová.

Jediného syna zpěvačky, která 29. dubna 2014 dobrovolně ukončila svůj život skokem pod vlak, zaujal i fakt, že si seriál neklade za cíl vytvořit okolo jeho matky žádnou senzaci. Naopak ji popisuje se všemi jejími klady i zápory. "Musím dodat, že jsem četl podrobné popisy děje před tím, než se Michal pustí do scénářů, a sám vám potvrdí, že jsem mu do toho jedinkrát nezasáhl. Bylo to občas obtížné čtení, ale vždy byl dodržen slib, že je to seriál o lidech, kde nikdo není ten dobrý nebo zlý. Nemyslím, že svět takový je," prozradil Štaidl.

Dnes pětadvacetiletý Artur Štaidl žil po matčině smrti se svým otcem, hudebním skladatelem Ladislavem Štaidlem. Ten bohužel minulý rok v lednu kvůli komplikacím způsobeným koronavirem zemřel. Přestože jde ve stopách svých slavných rodičů a věnuje se hudbě, pozornosti médií se straní.