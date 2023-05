"Je ve vztazích zkušenější než já," říká o partnerovi Lucie Vondráčková

Skoro dvacet let věkového rozdílu dělí zpěvačku Lucii Vondráčkovu a jejího partnera Zdeňka Polívku. Podle slov zpěvačky to však není vůbec na škodu a mnohdy jsou u nich role přesně obráceně, než by se na první pohled mohlo zdát. "Řekla bych, že je ve vztazích zkušenější než já, i když jsem asi o dvě stě milionů let starší," říká Vondráčková.

A přestože obvykle bývá na informace ze svého soukromí skoupá, na přímou otázku od fanouška v rozhovoru pro Blesk přiznala, že z fáze randění se posunuli dál.

"Bydlíme spolu. Všichni v jednom domě. Je nás teď hodně - já, děti, Zdeněk, pes, dvě kočky, čtyři ptáci… Jsme prostě taková velká rodina," rozplývá se máma dvou synů - Matyáše a Adama, které má s exmanželem, hokejistou Tomášem Plekancem.

Zpěvačka také naznačila, že iniciativu na začátku jejich lásky přebral právě čtyřiadvacetiletý Polívka. "Šel na to dobře," přiznala s tím, že rozhodně není ženou, která by snadno podlehla sladkým řečem nápadníků.

"Řekla bych, že jsem naopak velice opatrný typ ženy! Jsou ženy, který se zamilujou na první dobrou, kdežto já jsem takový ten pozorovací typ. Když mě někdo pozve na rande, trvá mi, než mu začnu věřit. On si třeba může myslet, že mě má »na háku«, a pro mě přitom ještě ani nezačal!"