"Je v pořádku, když už nevypadáte na třicet," říká Kristin Davisová ze Sexu ve městě

"Konečně jsem přijala a miluji svou postavu, takže místo abych se trápila tím, že nejsem štíhlá, dělám věci, které mě baví, jako je jóga a pilates," řekla herečka Kristin Davisová v rozhovoru pro časopis Woman s tím, že si je vědomá, jak těžké to ženy dnes mají. Tlak na to, aby vypadaly skvěle, je podle ní obrovský a mnohdy je dotlačí do ordinací plastických chirurgů tak trochu proti jejich vůli.

"Ženy žijí ve skutečně ageistické společnosti a je důležité, abychom si nechávaly dělat zákroky, jen když chceme, a ne proto, že cítíme tlak společnosti," vysvětlila herečka, která také v minulosti několik kosmetických vylepšení podstoupila. "Měla jsem pár malých zákroků a bylo to opravdu fajn, téměř nikdo nic nepoznal. Pak jsem měla pár dalších zákroků a byla to naprostá hrůza. Musela jsem si některé výplně nechat zase odstranit. A od té doby si ze mě neustále někdo utahuje," přiznala otevřeně.

Podle Davisové je velmi těžké mít neustále na obrazovce a na sociálních sítích před očima svoje mladší já a zároveň pamatovat na to, že takhle vypadat pořád, i před šedesátkou, prostě není nutné. "To, že už nevypadáte na třicet, je v pořádku - to se od vás ani neočekává!" vzkazuje všem ženám.