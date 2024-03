Je tohle tvář nového Jamese Bonda? Herec Aaron Taylor-Johnson prý dostal nabídku

Třiatřicetiletý herec Aaron Taylor-Johnson, kterého diváci znají například ze snímků Godzilla nebo Avengers, už dříve naznačil, že pokud by nabídka zahrát si nejslavnějšího agenta v dějinách přišla, neváhal by.

"Považuji za okouzlující a úžasné, že mě lidé v této roli vidí. Beru to jako velký kompliment," řekl Taylor-Johnson před časem pro magazín Numero. Deník The Sun nyní přišel s informací, že herec už dostal oficiální nabídku a nyní se čeká na jeho odpověď. "Pokud jde o filmovou produkční společnost Eon, jakmile Taylor-Johnson podepíše v nejbližších dnech smlouvu, mohou začít přípravy na velké oznámení," uvedl zdroj deníku.

Najít nového představitele Jamese Bonda není podle producentky Barbary Broccoliové vůbec jednoduchý úkol. Naposledy ho ztvárnil herec Daniel Craig, který se objevil v celkem pěti pokračováních - Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a Není čas zemřít.

V souvislosti s novým představitelem královského agenta se před časem mluvilo i o herci Idrisu Elbovi, který by se tak stal prvním agentem 007 černé pleti. Elba ale dal přednost jiným projektům. "Víte, hodně lidí mluví o nové roli, která začíná písmeny J a B, ale já tenhle chlap nebudu," prohlásil herec.

Taylor-Johnson je veřejnosti známý nejen díky svým rolím, ale také pro svůj často propíraný vztah s režisérkou Sam Taylor-Johnsonovou. Mezi hercem a tvůrkyní filmu Padesát odstínů šedi je totiž věkový rozdíl 24 let. Seznámili se při natáčení snímku Nowhere Boy v roce 2009. V tu dobu bylo Aaronovi 18 let a jeho budoucí ženě 42.