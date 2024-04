Jiří Krampol je v nemocnici víc než doma: "Jsem chudý, peníze jsem procestoval"

Herec a moderátor Jiří Krampol tráví v posledních měsících víc času v nemocnici než doma. Důvodem jeho hospitalizace je momentálně opakovaný zápal plic. Není to ovšem jediný zdravotní problém, který ho trápí.

"Mám v háji průdušky a mám špatný plíce, to je od dětství, prostě je to rodový prokletí," konstatoval Krampol na lůžku. Do nemocnice jej přijeli vyzpovídat z pořadu Showtime. "Mám léta letoucí chronické selhání srdce," pokračoval. "To je choroba, kterou mám už asi patnáct let. To je spojený s ledvinama: když piju hodně, odnese to srdce, když piju málo, odnesou to ledviny. Takže doktoři hledají ten poměr, aby to bylo pokud možno vyrovnaný."

Dělá všechno pro to, aby se mohl vrátit domů a k aspoň trochu aktivnějšímu životnímu stylu. "Teď se cítím celkem dobře. Dneska jsem začal rehabilitovat, cvičím, abych se mohl hýbat, protože to ležení je hrozný."

Přesto se trochu rozlítil nad tím, že jeho zdravotní stav média řeší s nadměrným zájmem. "Já nechápu jednu věc: co je na tom divnýho, že člověk, kterému je 86 let, je nemocnej? Proč se někdo diví, že Krampol má ledviny, průdušky a srdce v háji, že Krampolovi odpumpovali devět litrů vody? To jsou takové rádoby senzační zprávy. Ale to je naprosto normální léčba."

Jeho kamarádka, jazzová zpěvačka Bea Albrecht, jej přijela navštívit do nemocnice. Pro Showtime prozradila, že Krampol si mnohé věci připouští k srdci víc, než se na první pohled zdá. A o tom, že se ho některá nařčení dotkla, promluvil i samotný herec a moderátor.

"Mně vadí, že mě furt s někým spojují a uráží ty lidi," uvedl. "Já s někým někam jdu a oni z ní udělají hned zlatokopku, která to dělá z vypočítavosti. Z jaký vypočítavosti? Já jsem starej a chudej, já nic nemám. Já jsem všechny prachy, co jsem měl, procestoval - naštěstí," dodal s úšklebkem.