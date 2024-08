"Je to punk," říká Petra Vojtková o domácnosti se čtyřmi dětmi

"Na rovinu řeknu, že pak je to punk," říká herečka Petra Vojtková, jak to vypadá u nich doma, když se sejdou nejen dva synové Nathaniel a Vincent, které má s hercem Romanem Vojtkem, ale také jeho dvě děti z předchozího vztahu - dcera Edita a syn Benedikt.

"Teď jsme to nějak dávali, ale přiznám se, že to bylo asi to nejnáročnější období, když byl Vincent úplně malý, ale Romanovy děti už jsou starší, takže dokážou s něčím pomoct a tak," pochvaluje si Vojtková pomoc svých nevlastních dětí.

Ruku k dílu ale samozřejmě přiloží i zasloužilý otec Roman. "Já se hlavně věnuji Nathankovi s Vincentem a samozřejmě Editce a Benediktovi. Myslím si, že nemáme nastavení autority rodiče, jedeme v tom módu pohodovém, ale samozřejmě Editka je v pubertě, Beník leze do puberty, takže je to náročnější období, kdy se všichni snažíme vyjít vstříc všem a často se člověk nezavděčí, ale někdy se zavděčí," popsala Vojtková, že už zažívají i náročnější chvilky.