"Je rozmazlená a bude mít problémy ve škole," myslí si David Prachař o své vnučce Mie

Jako otec je herec David Prachař velmi zkušený. Se dvěma ženami vychoval dohromady pět dětí. V roli dědečka se ale moc jistý necítí. Zatím jediné vnouče má díky nejstaršímu synovi, herci Jakubu Prachařovi. Ten má s exmanželkou Agátou Hanychovu dceru Miu.

"Jo, jsem dědeček a je to zvláštní, když mi Mia řekne dědo, tak já vůbec nevím, o kom mluví, protože na to nejsem zvyklý," překvapil v rozhovoru pro eXtra.cz Prachař, protože Mie už bylo šest let a v září se chystá do školy. A s tím je spojený i další problém, který herec se svou jedinou vnučkou má. "Já myslím, že bude mít problém ve škole, protože si furt něco myslí a říká to nahlas, takže takovéhle děti většinou učitelky nemají moc rády," řekl Prachař s tím, že on rozhodně není tím, kdo by holčičku rozmazloval.

"Tak ona je rozmazlená dost, ta se nemusí rozmazlovat. Je to taková osobnost," rozpačitě se pousmál. Takové výroky na adresu své dcery si ale rozhodně nenechala líbit jeho bývalá snacha, influencerka Agáta Hanychová. "Jelikož na Miu máme střídavku, tak ji asi rozmazlujeme oba dva," reagovala na svém profilu na Instagramu na Prachařova slova a naznačila, že úplně stejný podíl na tom, jak je Mia vychovaná, má i hercův syn.