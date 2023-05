"Je neskutečný otec," říká Agáta Hanychová o Jaromíru Soukupovi

Pár s Jaromírem Soukupem netvoří Agáta Hanychová ještě ani rok, přesto už se stihli stát rodiči téměř měsíční holčičky, která dostala jméno Rozárie. Hanychová má z předchozích vztahů ještě dvě starší děti, a tak může porovnávat otcovské dovednosti. A její současný partner sklízí samou chválu.

"Jaromír Soukup přebaluje. Jaromír Soukup mě pouští na nákup, hlídá miminko, takže je neskutečný otec, protože spousta mužů se bojí péče o takto malé miminko. Jaromír se absolutně nebojí. Jedinou vadu, co má, je to, že nekojí. Nešlo by to nějak?" řekla Hanychová se smíchem pro iDnes.

A i když jsou oba dva zkušení rodiče, přiznává Hanychová, že pochybnosti v péči o takhle malé miminko nikdy zcela nezmizí. "Pro mě i pro Jaromíra je naše dcera vlastně jeho i mým třetím potomkem. Myslím, že jsme byli úplně stejně nervózní, jako kdyby to bylo první dítě. Říkám třeba: 'Není málo oblečená? Není moc oblečená, Jaromíre?' A on na to: 'Jak to já mám vědět?' A já říkám: 'Ty máš taky třetí dítě, já mám taky třetí dítě!' Ta nervozita je pokaždé stejná, i ten strach je pokaždé stejný. A pokaždé je to i stejná radost," dodala nadšeně bývalá modelka.

Hanychová také prozradila, že jelikož jsou se Soukupem oba dva hodně pracovně vytížení, v současnosti shání ke svým dětem chůvu. Požadavků má hned několik, těmi nejzákladnějšími ale je, aby to byla česky mluvící zdravotní sestra. Žena z Filipín, kterou měli na výpomoc předtím, se neosvědčila. Hlavním problémem prý byla právě jazyková bariéra, kdy se šestiletá Mia, kterou má Hanychová z manželství s hercem Jakubem Prachařem, nedokázala s chůvou zcela domluvit, a necítila se tak příjemně.