"Je jí 70 a asi má potřebu být ještě vidět," říká o Bubílkové Dáda Patrasová

"Já popravdě vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Vůbec jsem nepochopila, co to Zuzana Bubílková vyvádí, co tím vlastně zamýšlela. Nejspíš to měl být pokus o vtip, mně to tedy nepřijde ani tak vtipné, ale spíš urážlivé," řekla Dagmara Patrasová nad chováním Zuzany Bubílkové pro magazín Život v Česku.

Tvrdí také, že s Bubílkovou se rozhodně nijak nepřátelí a v podstatě se skoro neznají. "Známe se jen povrchně, čas od času jsme se potkaly na nějaké akci a jednou jsme obě byly na stejném zájezdu, jinak nic," vysvětlila Patrasová, která se zamyslela i nad tím, proč se do ní Bubílková rozhodla strefovat.

"Vážně nevím, jestli to bude nějak pokračovat a k čemu to má být dobré. Ale Zuzaně už je 70 let, tak možná má potřebu být ještě nějak vidět," rýpla si na oplátku zpěvačka.

A o co ve sporu šlo? Zuzana Bubílková před pár týdny vzbudila rozruch, když na svém instagramovém účtu zveřejnila fotografii s plechovkou nealkoholického piva, ke které napsala: "Po běhu mám žízeň jak Dáda." Na to tehdy Patrasová reagovala strohým "Cože?". To ovšem spustilo lavinu dalších pobavených reakcí. "Ona nemyslela Vás, Vy přece nealko nepijete," reagoval například jeden z fanoušků Bubílkové, čímž narážel na aféry, které jsou s Patrasovou spojené. Zpěvačka například v minulosti pod vlivem alkoholu způsobila dopravní nehodu. Naposledy bourala letos v květnu, kdy ovšem dechovou zkoušku odmítla.