Jasminu Alagič a Rytmuse okradli. Lupič si odnesl věci za více než dva miliony

Na konec roku 2023 nebudou nejspíš slovenská moderátorka Jasmina Alagič a její manžel, raper Rytmus, vzpomínat úplně v dobrém. Do jejich domu v Malinove v okrese Senec se vloupal neznámý pachatel a odnesl si šperky v hodnotě přesahující dva miliony korun.

Podle informací webu Pluska.sk zloděj přeskočil plot a z terasy vešel rovnou do ložnice. Odnesl si například hodinky Rolex za bezmála 750 tisíc korun, několik zlatých náramků, přičemž cena každého byla přes 200 tisíc korun, několik zlatých řetízků nebo třeba zásnubní prsten. Jeho pořizovací cena sice byla přes 150 tisíc korun, ovšem citové pouto se vyčíslit nedá. Stejně tak Jasminu mrzí ztráta prstenu, který dostala od synovce.

"Neřekla bych úplně, že jsme se stali nějakými oběťmi, ale ano, je pravdou, že se k nám snažil někdo dostat," potvrdila Alagič, že k trestnému činu došlo. A podle jejích slov nebyli v sousedství jedinými, ke komu lupič zavítal.

Temperamentní moderátorka také přiznala, že většina ukradených věcí byla její, protože Rytmus si na rozdíl od ní ukládá cennosti do trezoru. "Všichni by si měli vzít příklad z toho, že není dobré podceňovat zabezpečení, které máte doma, a to ani za bílého dne. Toto je asi to, co bych chtěla všem vzkázat. Zároveň jsme však vděční, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že nemáme žádnou fyzickou, psychickou a v podstatě ani materiální újmu - tedy takovou, která by nás opravdu velmi mrzela," dodala moderátorka.

K jejich vyjádření na sociální síti přesto hudebník dodal, že nabízí odměnu za informace vedoucí k dopadení pachatele. "Přátelé, teď mi ani tak nejde o materiální věci jako o to, že pokud je tady někdo, kdo pomůže s dopadením pachatele, tak se mu odvděčím."