Jaroslav Dušek si z natáčení odnesl kostým bezdomovce. Červenému koberci se vyhýbá

Na filmovém festivalu v Karlových Varech prezentoval herec Jaroslav Dušek svůj nejnovější snímek Dvě slova jako klíč. Tvrzení, že by šlo o jednu z hlavních rolí, ale okamžitě vyvracel. "Já mám jen malinkou roli, já se tam jen mihnu," řekl s úsměvem. "Hlavní role jsou tam úplně jiné."

Přesto potvrdil, že se jedná o roli, která je v rámci filmu docela zásadní. "Já hraju takového bezdomovce, bývalého nebo možná i současného alkoholika, který se na malinkou chvíli promění na takovou mystickou bytost," prozradil část vývoje své postavy.

Spirituálno je důležitou součástí Duškova života a svým mystickým světonázorem je docela proslulý. I jeho nejnovější film se táže po tom, jaký je vlastně smysl života. "Já si myslím, že smysl života je ten smysl, kterým vnímáte život. Jako je smysl pro vidění - máme nějaký zrak, tak smysl života je to, čím vnímáme tu radost, ten dar nebo tu milost," konstatoval samotný herec.

Z placu si odnesl i svůj kostým jako suvenýr. "Ten overal, ve kterým jsem hrál bezdomovce, byl velmi zašpiněný, taková uměle udělaná špína, že jsem takový 'voválený'. Tak mi ho celý vyčistili, opravili a nechali mi ho. Já jsem poprosil, jestli je to možný," dodal s tím, že se na tom se štábem domluvili.

Na festivalu současně přišel podpořit i svoji manželku Ivetu, se kterou jsou spolu už 37 let. "Já to mám tak dané, myslím si, že to stojí přes všechny možný zážitky rozmanitého typu za to. Ta žena je fakt dobrá," odpověděl na dotaz Super.cz, jaký je jeho recept na spokojené manželství.

Dvojice má spolu dvě děti, které se také vydaly uměleckým směrem a věnují se divadlu. Dušek se ale nechal slyšet, že doufá, že vnoučata se tím nezabývají. Svoji ženu, která přišla v rámci propagace snímku Bod obnovy, na festivalu plánuje podpořit, předvádění se na červeném koberci ale nemá v úmyslu.

"Na červený koberec spolu nepůjdeme, jdou po něm pouze tvůrci filmu. Já bych asi po červeném koberci moc nešel, ono to není moc pro mě," uzavřel to smířlivě.