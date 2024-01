Jaromír Soukup neustál nadávky. Naštvaně opustil tiskovku ke svému zápasu

Nečekaný konec měla tisková konference ke galavečeru Clash of the Stars, kde se tváří v tvář potkali podnikatel Jaromír Soukup a Psychopat Bejr. Po pár minutách se ale Soukup zvedl a se zdviženým prostředníčkem odešel.

"Víš, že já na tyhle divočiny moc nejsem, ale Aleš si to užívá. Příprava byla klasická a každý den. Já mám dost věcí na práci, takže jsem se nemohl věnovat jen tomu, ale asi dobrý," řekl Soukup moderátorovi na tiskové konferenci, jejíž záznam je možné vidět na YouTube. K dotazu na to, jaký souboj očekává, řekl: "Asi to nebude technické a pohledné, ale na bomby. Uvidíme, jak to dopadne. Je to box."

Jenže v tu chvíli už mu začal Bejr skákat do řeči a Soukup jen konstatoval, že tohle ho nebaví. Místo toho, aby Bejr mluvil o své přípravě nebo o chystaném zápasu, obul se do výpadku elektřiny na Soukupově TV Barrandov. Tu dodavatel odpojil kvůli nezaplaceným fakturám. Bejr si přinesl i kasičku, na které bylo napsáno TV Barrandov.

"Tady se svítí, tady je elektrika, perfektní. Máte zaplaceno? Jaromíre, vole, viděl jsem, že tam máš nějaký dluhy. I Agátka dokonce říkala, že tvůj nejvysílanější program jsou Pruhy Jaromíra Soukupa," pustil se Psychopat do Soukupa.

"Neser se do věcí, kterým nerozumíš," reagoval podrážděně Soukup a následně se zvedl a s vulgárním gestem ze sálu odešel.

"Kam jdeš? Ty neuneseš kritiku, ty m*čko? Kam jdeš, ty m*čko. Máš tady příspěvek a na alimenty, vole. Co si o sobě myslíš, ty magnáte," hulákal za ním soupeř.