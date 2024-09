Jaromír Soukup sice opravdu má novou přítelkyni, Mesárošová to ale není

Soukupovou novou partnerkou je influencerka Eva Feuereislová. Že mezi nimi vzplanula láska, tajili podle webu posledních pár týdnů. Ba co víc, Eva byla s Jaromírem i na dovolené ve španělské Marbelle, ačkoliv právě návrat z ní rozvířil spekulace o úplně jiném vztahu.

Fotografové totiž při příletu do Prahy na letišti "nachytali" Soukupa právě ve společnosti Mesarošové. Tato kombinace pak nenechala v klidu nejen nejeden bulvární web, ale i Soukupovu ex Agátu Hanychovou. Ta dokonce neváhala Mesarošovou označit za prase.



"Musím říct, že mě to opět zasáhlo. Dominika ví, jak těžce jsem nesla, když Gábina (její bývalá kamarádka a novinářka Gabriela Wolfová, pozn. red.) byla s Jaromírem, a neřekla mi to. Takže jestli je to opravdu realita, tak je Dominika fakt prase!" rozohnila se influencerka.

Eva Feuereislová je bývalou účastnice VyVolených která si říká Plastic Queen! A se Soukupem k sobě v sobotu mělihodně blízko. Nejenže spolu seděli a trávili celý večer, dokonce si Jaromír Soukup v útrobách pražské Sportovní haly Fortuna chytil Evu za ruce.



I tento vývoj už stihla okomentovat Agáta Hanychová. Označila vztah za dno a ptala se, kdo ten večer hlídal její a Jaromírovu dceru Rozárku.

