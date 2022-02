Jaromír Jágr si vybíral ze svých bývalých přítelkyň. Potkaly se v televizní show

Pořad Máme rádi Jardu! je speciální vydání vědomostní soutěže Máme rádi Česko, ve které své znalosti měří dva tříčlenné týmy. Tentokrát půjde především o znalosti o oslavenci. Týmy budou složené z Jágrových přátel: lyžařky Kateřiny Neumannové, tenisty Radka Štěpánka, hokejisty Jana Hlaváče a jeho bývalých partnerek.

"Vtipkovala jsem, že náš tým nebyl kompletní: chyběla nám tam Andrea Verešová, Lucie Borhyová, Nicol Lenertová, Veronika Kopřivová a já nevím kdo ještě. Ale to bychom se tam všechny nevešly," smála se po natáčení Iva Kubelková. A měla pravdu, místa v soutěži pro Jágrovy expartnerky byla jenom dvě.

Podle Kubelkové byl výběr Jágrových bývalých přítelkyň v plné režii hokejisty. "To nebyla dramaturgická záležitost, mohl si vybrat kohokoliv, koho do týmu chce. Ale pak nám říkal, že potřeboval mít v týmu lidi, se kterými se dobře zná. Takže to dávalo smysl. A možná si řekl, že když je to vědomostní soutěž…," rýpla si se smíchem v hlase do nepřítomných Jágrových ex Kubelková.

Pro Kubelkovou přitom bylo setkání s Innou Puhajkovou malou premiérou. "Takhle nablízko jsme spolu ještě nebyly. Potkaly jsme se ve Varech na festivalu, ale tam se potkává každý," zamyslela se moderátorka a bývalá modelka.