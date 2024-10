"Baví mě, že nevím, kde budu spát," říká o svém cestování Jana Paulová

Do Indie už se herečka Jana Paulová vypravila na vlastní pěst více než dvacetkrát. K první cestě ji před lety přiměla potřeba najít vnitřní klid. "Hledala jsem různé duchovní mistry, kteří mě tomu naučí, ale pak jsem zjistila, že ty techniky máme všichni sami v sobě a že je to jen o tom uvěřit, že to dokážeme," říká zkušená cestovatelka.

V Indii, kterou už zná velmi dobře, má ale stále co objevovat. "Postupně jsem prošla všemi fázemi toho, co se dá v té zemi získat. Mě baví, že vylezu z letadla a nevím, kde budu druhý den spát, co budu dělat, s kým se potkám," říká herečka s tím, že strach na svých cestách rozhodně nemá.

"Ptala jsem se na to jednou takového duchovního mistra, jestli mám mít obavy, a on se tak na mě podíval a říkal, že už mi vlastně nic nehrozí," prozradila se smíchem v pořadu Show Jana Krause. A dodala, že nejvíc miluje srdečnost místních lidí.

"Dáme se do řeči a oni třeba řeknou: 'Nechcete jít k nám?' Mluvíme příšernou angličtinou, ale je to nádherné, ruce, nohy fungují. Ale tím se člověk o těch lidech nejvíc dozví. A tím, že jsem sama, mají pocit, že jsem v ohrožení a že by se o mě měli postarat," prozrazuje svůj cestovatelský trik.