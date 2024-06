Jana Paulová se obává, že účast ve StarDance její tělo nezvládne

Pro Janu Paulovou, která příští rok oslaví sedmdesáté narozeniny, byla účast v taneční soutěži StarDance výzvou, jež si musela dlouho rozmýšlet. Nakonec bude nejstarší účastnicí letošního ročníku.

"Já jsem to nejdřív úplně odmítla, ale dostala jsem čas na rozmyšlenou, abych hned neříkala, že házím flintu do obilí," prozradila pro eXtra.cz. Bez povzbuzení svých nejbližších by si na to netroufala. "Takže jsem během té čekací doby konzultovala se svými nejbližšími a ti mi všichni řekli: ‘Jo, pojď do toho.’ Takže jsem tady."

Jejím tanečním partnerem bude Robin Ondráček - a podle jejich společného vyjádření si sedli perfektně, a to takřka okamžitě. Na promýšlení choreografií je ještě brzy, přesto už společně na toto téma vtipkovali. "Ještě musí zjistit, jaká jsem váhová kategorie," podotkla pobaveně Paulová k tomu, jestli budou zvedačky. "Jak to má chudák vědět teď, jestli mě unese. My jsme se seznamovali zatím jen mentálně, než aby mě vážil! Až mě zvedne poprvé, tak pochopí."

"Záleží, jak dlouho předtím Jana nebude jíst," dodal vtipně Ondráček. První trénink je čeká až v srpnu, předtím plánuje herečka dovolenou a v úmyslu má hodně plavat, což je sport, který má v oblibě.

Před soutěží, která je fyzicky náročná, pociťuje ovšem respekt. "Já mám jen strach, aby to mé tělo bylo zdravé až do konce," sdílela své obavy. "Když budu zdravá, tak vlastně nemám strach z ničeho. Tam jde jen o to, aby to moje tělo dalo."