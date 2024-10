Jana Bernášková se po patnácti letech rozešla s manželem

Herečka Jana Bernášková je opět single. Nečekanou zprávu oznámila společně s manželem na sociálních sítích. "Tak jak přicházejí nové lásky, nové začátky, tak přicházejí i konce. Konce příběhu a konce vztahu. A my dva jsme se domluvili na konci našeho vztahu, a to proto, že se naplnil až po okraj," napsala Bernášková, která se za scenáristu Merknera provdala v roce 2012 a mají spolu jedenáctiletého syna Theodora.

"Byla to krásná jízda, která trvala patnáct let. Oba jsme se obohatili jeden druhým, oba jsme se milovali a smáli. Ale přišel čas, kdy se naše romantická láska přetvořila do hlubokého přátelství, a tím vždycky zůstane," rozepsala se o jejich vztahu, který sice ukončili v romantické rovině, ze života si však rozhodně vzájemně nezmizí.

"Jsme rodiče našich dětí a přátelé, spřízněné duše, které se nikdy neopustí. Jen je třeba teď jít každý svou cestou, na které se budeme stále navzájem podporovat. Protože není třeba odcházet v bolesti a zlobě," vysvětlila a rázně popřela, že by na konec jejich manželství měl vliv někdo jiný. Poprosila také o shovívavost a dodala, že je čas se posunout dál. A že to myslí opravdu vážně, dokázala hned vzápětí, kdy zveřejnila svou komunikaci s kamarádkou, která ji upozornila, že hledat dnes partnera není jednoduché a podle jejích slov je výběr dost omezený. "To jsou vyhlídky. Takový sekáč! Člověk vybírá kousek, který co nejmíň smrdí," komentovala to herečka.