Psychoterapie není chvilka pro blázny ani projev slabosti, tvrdí Jana Bernášková

Jana Bernášková se rozhodla zvýšit povědomí české společnosti o psychoterapii. Nejen péče o tělo, ale také o duši by podle ní měla být naprosto normální. "Terapie je jedno ze společenských tabu. Někdy mám pocit, že je vnímána pořad trochu jak chvilka pro blázny, pro slabochy, depkaře, zoufalé hysterky nebo snad neschopy, co nedokážou v životě zabrat. A to je mi líto," posteskla si na svém profilu na Instagramu čtyřicetiletá herečka. A k tomu připojila fotografii, na které zachytila, jak právě na své sezení čeká.

"Je pro ty, co se nebojí změn a chtějí se zbavit bolesti, stejně jako na fyzioterapii," dodává Bernášková s tím, že by ráda povzbudila všechny, kdo o vyhledání odborné pomoci zatím jen uvažují. Podle ní je to nejlepší možná cesta, jak zlepšit svůj život.

Ostatně o tom, že využívá služeb odborníků, nemluví Bernášková poprvé. Sama přiznala, že její osobní terapeutka jí pomáhá i ve vztahu se scénáristou Rudolfem Merknerem, za kterého je vdaná už 12 let. "Mám svou koučku, takže s ní to často řeším, a když už mě Ruda hodně štval, slušně řečeno, tak jsem ho tam poslala taky a musím říct, že to docela pomohlo," prozradila pro magazín Super.cz herečka, kterou diváci mohli vidět například v seriálu Co jste hasiči nebo v legendárním Vyprávěj.