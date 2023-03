Jan Saudek už za milenkami neběhá. "Je o mě ještě zájem, ale skutek utek," říká

Dvě desetiletí tvoří fotograf Jan Saudek pár se svojí, v pořadí čtvrtou manželkou Pavlínou Saudkovou. S tou má tři děti. Saudková během jejich vztahu musela překonat velké množství manželových záletů, které mnohdy nezůstaly bez následků. "Těch zážitků s Janem bylo hodně. Ne všechny byly úplně milé, samozřejmě. Potkal mnoho žen a narodilo se mu pár dětí i mimo náš vztah. Já jsem se s tím vším učila žít," svěřila se pro pořad Showtime. Dodala ale také, že v současnosti už její muž za milenkami neběhá.

"To připouštím. Překvapivě je o mě ještě zájem, ale skutek utek a raději namaluji nějaký obraz, prodám ho a zaplatím alimenty," připustil Saudek s tím, že mu s postupujícím věkem ubývá sil. "Býval jsem mladý a silný a měl jsem sílu ty holky milovat. Teď po pětaosmdesátce už je to slabší," dodal fotograf.

Saudková také prozradila, že to není jediná změna, která se u nich doma udála. "Myslím, že pilířem každého vztahu by měl být respekt. A to jak k partnerovi, tak k sobě. Musím říct, že se učím ten respekt k sobě, protože spoustu let jsem se přizpůsobovala Janovi. Nemyslím si, že by úplně lehce nesl, že teď je to malinko jinak. Ale jak jsem řekla, po čtyřicítce jsem už velká holka a nebudu žít jen pro někoho jiného, ale i sama pro sebe," prohlásila Saudková, která v současnosti pracuje jako manažerka pro divadelní společnost Jatka 78.

Sama si je dobře vědomá, že i když jsou s Janem oba v partnerství dlouhé roky spokojeni, všechno se může rychle změnit. "Vztah s Janem jsem nikdy nebrala jako samozřejmost. I teď se může stát ze dne na den cokoli a on může odejít za jinou, navíc jsou tu ty další děti," uzavřela téma žena, která si se svým manželem i po tak dlouhé době stále vyká.