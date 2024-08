"Děda mě exkomunikoval," vzpomíná na dětství Jan Rosák

Moderátor Jan Rosák o sobě tvrdí, že dnes jsou pro něj na prvním místě jeho tři vnoučata. Věnuje se jim naplno, možná i proto, že on sám s dědečkem moc dobré zkušenosti nemá. Z dětství si na něj nese velmi nepříjemnou vzpomínku. Rosákovi rodiče byli několik let pracovně v zahraničí a malý Jan byl nějakou dobu v Rakousku s nimi. "Jenže škola tam končila pátou třídou, takže i když rodiče ve Vídni ještě rok zůstali, já se musel vrátit do Ivanovic. Bydlel jsem u babičky a dědy až do jedné ošklivé příhody…" vzpomíná oblíbený moderátor.

"Babička s dědou byli silně věřící, pravidelně chodili do kostela. I já začal chodit na katechismus. Jednou jsem měl při snídani učebnici na stole, položil na ni hrnek s kafem - a děda spustil bengál. Byl u toho zrovna můj prostřední bratr. Dědovi vykal a prohlásil: 'Kdyby to byla matematika, tak byste takový rámus nespustil, že jo?' Děda se šíleně rozzuřil. Karla vyhnal okamžitě zpátky do internátu a prohlásil, že ani já už tam bydlet nebudu. Prostě mě exkomunikoval," prozradil Rosák v rozhovoru pro iDnes. A protože druhá babička již zemřela a druhý děda žil v domově důchodců, musel malý chlapec k jiným příbuzným.

"Musel jsem tedy na rok ke strejdovi do Vyškova, s jehož rodinou jsem se do té doby vlastně vůbec neznal. Měl jsem z toho poměrně dost velký šok, ale nakonec mi to náramně prospělo. Strýc měl nádhernou 'úpadkovou' knihovnu, kde byl třeba Tarzan z rodu opů," vyprávěl Rosák, který byl prý od mládí velkým čtenářem a u strýce našel hotové klučičí poklady.