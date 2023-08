Jan Rosák se ženil pro peníze a manželku pak prohrál v sázce

Kdysi patřil Jan Rosák mezi nejoblíbenější televizní tváře. I v dobách největší slávy, kdy byl miláčkem tisíců žen, mu věrně stála po boku manželka Jana. Tu si přitom podle vlastních slov vzal moderátor pro peníze. "Ženil jsem se z těžkých finančních důvodů a přiznávám, zištně," svěřil se tajemně slovenskému webu Pluska.sk.

Vzápětí však věci uvedl na pravou míru. "Chtěli jsme totiž využít novomanželskou půjčku, kterou člověk mohl dostat jen do dovršení třiceti let. Později už ne. Tak jsem se kvůli těm prachům rychle oženil," vysvětlil se smíchem, jak to bylo doopravdy.

A smysl pro legraci je v manželství rozhodně neopouští ani po letech. "Humor a legraci nejen miluji, ale považuji je přímo za životodárné elementy. Dokonce si myslím, že budoucí manželé by měli zkoumat, jestli jejich protějšky disponují smyslem pro humor!" myslí si Rosák, který si podle tohoto kritéria vybral opravdu dobře.

Manželka Jana totiž bez mrknutí oka nezkazí žádnou zábavu a nevadí jí ani jeho sázky s kamarády. "Už jsem sice vyhrál několik šampusů, ale také jsem jich už několik musel koupit. V jedné takové sázce, kdy nám u kulečníku už zavřeli bar a nebylo co vsadit, jsem vsadil do hry vlastní ženu. Kamarádi mě následovali a ráno jsme pak manželkám hlásili, která komu patří. Ony se nejenom neurazily, ale k našemu překvapení se dožadovaly svých nových partnerů a trvaly na tom, aby je v hotelové knize zapsali pod novým jménem," popsal hrdě Rosák to, jaká žena mu už více než čtyři desetiletí stojí po boku.